Sara Sálamo revela la divertida anécdota que ha vivido durante sus vacaciones con Isco Alarcón

Isco Alarcón y Sara Sálamo está disfrutando al máximo de su primer verano juntos. Tras cumplir con sus respectivos compromisos profesionales, ambos se han cogido unos días de descanso para viajar a Nueva York, desde donde no dejan de compartir románticas imágenes.

Además, la actriz ha revelado la divertida anécdota que ha vivido una y otra vez en esta ciudad: “Otra cosa que me mola mucho de Nueva York es que me piden el DNI todo el rato… Me siento una jovenzuela”, confesaba con humor.

Los tortolitos lo están pasando en grande en la Gran Manzana, unos merecidos días de descanso para recargar pilas y volver con fuerza a la rutina.