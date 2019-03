Pilar Rubio y Sergio Ramos, rumores de crisis a pocas semanas del nacimiento de su segundo hijo

Ni las románticas fotos de Instagram ni los tiernos mensajes a través de las redes sociales han conseguido enmascarar la verdad de la relación que mantienen Pilar Rubio y Sergio Ramos desde hace más de tres años. Y es que, según ha desvelado el periodista Enric Bayón en su columna semanal de la revista 'Cuore', la pareja estaría al borde de la ruptura.

"Un compañero me asegura, -rumorazzi del bueno- que entre Sergio Ramos y Pilar Rubio no hay buenas vibraciones. Estar a la espera de ser papis de nuevo no le sienta nada bien al madridista", ha escrito el columnista en su texto, al tiempo que insinúa una posible infidelidad del jugador del Real Madrid: "Parece ser que podría estarse repitiendo un episodio a lo Hiba".

De ser cierto el rumor sobre el adulterio del futbolista merengue, Pilar Rubio podría tomar la decisión de poner tierra de por medio entre ella y Sergio, quienes recibirán, no sabemos si llenos de felicidad, a su segundo hijo durante el próximo mes de noviembre.

¿Será sólo un rumor o la estabilidad de la pareja se tambalea? Tiempo al tiempo...