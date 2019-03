La mujer de Joaquín denuncia en Instagram el robo que ha sufrido

Susana Sabol, la mujer de Joaquín, ha mostrado su indignación a través de Instagram donde ha compartido el robo que sufrió cuando paseaba junto a su madre y sus hijas por Marbella.

“Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad a veces tan cruel y a veces tan maravillosa, pero no podré entender en la vida cómo vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente, sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso y te dejen sin recuerdos, sin documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas...”, contaba la esposa del capitán del Betis.

Menos mal que el incidente no tuvo mayores consecuencias, pero Susana comenta enfadada: “Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa. Para todos aquellos que roban quiero que sepáis que la vida no funciona así... solo crecéis en la mierda”.