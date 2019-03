La madre de Cesc Fábregas da a luz a su tercera hija, Claudia

¡Felicidades! La madre de Cesc Fábregas, Nuria Soler, ya ha dado la bienvenida a su nueva hija: Claudia. La pequeña ha venido al mundo fruto de la relación de Nuria con su actual pareja.

La hermana del jugador de fútbol, Carlota, compartía una tierna instantánea de los primeros momentos de vida de su nueva hermana en su cuenta personal de Instagram, y ya podemos decir que la peque ¡es una auténtica ricura!. Vestida de rosa y con los ojos bien abiertos, Claudia ha recibido en su primera foto en las redes sociales más de 3000 'likes'. Carlota titulaba: "Mi madre es una campeona", y no es para menos, pues a sus 45 años ha traído al mundo a una niña preciosa.

Cesc aún no ha podido visitar a su pequeña hermana, ya que actualmente juega en el equipo inglés Manchester United y ha fijado su residencia en Reino Unido junto con su pareja Daniella Seeman y su hija, Lia. No obstante, seguro que no tardará en reunirse con su madre y conocer a la recién nacida.