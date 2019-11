Lucía Rivera no ha querido perderse una noche muy importante para su chico, y es que Marc Márquez celebraba anoche su sexto campeonato mundial de MotoGP en la gran fiesta con la que se daba el cierre al Campeonato de Motociclismo. Así, la modelo no ha dudado en posar junto a él por primera vez en público, y lo cierto es que acapararon todas las miradas.

Hasta el momento no se habían dejado ver posando juntos, sobre todo porque tal y como confesó la propia modelo hace un tiempo: "No está pensado, pero es algo natural, tendrá que pasar. No somos de mezclar nuestro trabajo, pero ocurrirá". Algo que finalmente ya ha ocurrido, y es que los flashes se desvivían por captar este gran momento en su relación, que parece ir viento en popa a pesar de lo discretos que siempre han sido ambos.

Además, Lucía dejó en todo momento que su novio fuera el centro de atención, y se mantuvo en todo momento en un segundo plano, aunque de lejos se notaba su ilusión por acompañarle en un momento tan importante para él. Sin duda, un paso más en su noviazgo, del que hasta ahora solo se habían limitado a dar pequeñas pistas.

Seguro que te interesa...

Marc Márquez presume de cuñado, el hermano pequeño de Lucía Rivera, en su última carrera