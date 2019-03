Lara Álvarez desmiente los rumores sobre una posible boda con Fernando Alonso: "Si decidimos dar el paso lo diríamos"

La carrera de Lara Álvarez ha crecido como la espuma después del éxito de los últimos proyectos televisivos en los que ha participado, motivo por el que muchas marcas no han dudado en llamar a su puerta para convertirla en su nueva imagen. La presentadora acaba de ser presentada como el nuevo rostro de la campaña de una bebida natural, en cuyo lanzamiento ha aclarado ante la prensa la verdad sobre los rumores que durante los últimos meses han apuntado a una posible boda entre la periodista y su novio, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.

"Si el día de mañana decidimos dar el paso de casarnos no os enteraríais por un rumor, seríamos nosotros los encargados de decíroslo", ha comentado Lara ante la insistencia de la prensa. Además, ha querido resaltar el dulce momento que vive junto a Alonso, con el que no planea casarse por el momento: "Ahora mismo estoy muy feliz en todos los sentidos y cruzo los dedos para que siga así".

Sobre la polémica foto –en la que las manos de la presentadora, que lucía una alianza, y del piloto estaban entrelazadas- que desató todos los rumores sobre el posible enlace o, al menos, propuesta de matrimonio, Álvarez ha sido rotunda: "No (ha habido propuesta), podemos pensar que estamos en un buen momento ahora mismo, de felicidad absoluta y disfrutando del día a día. Eso es lo que hay. Luego los rumores que se generan ya no están en nuestras manos. Tampoco se pueden desmentir todo lo que sale, y más cuando nosotros no hemos hecho pública esa imagen".