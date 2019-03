Jesé Rodríguez demanda a Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez ha demandado a Aurah Ruiz. Desde que el futbolista anunciara su ruptura el pasado mes de enero, han mantenido una guerra abierta en la que la canaria ha acusado constantemente al futbolista de ser un mal padre, ya que, recordemos, el hijo que tienen en común, Nyan, ha estado diez meses sin poder salir del hospital.

Al parecer, la demanda se ha llevado a cabo por “afirmaciones injuriosas y calumniosas completamente falsas, enjuiciadas donde no corresponden”. Una noticia que ha sido confirmada por la propia Aurah a través de Instagram: “Tristemente sí la noticia es cierta. Tristemente sí pretende hacerme perder tiempo y economía. Pero tristemente te confirmo desde aquí que a mí no me silencia nadie. Verdad solo hay una y a la guerra me voy con ella. Por mi hijo, por mi familia, por mí”.

Desde luego, Jesé no pasa por su mejor momento ya que a todos sus problemas personales se le suman los profesionales, y es que recientemente ha dejado a su equipo, el Stoke City, por “problemas personales”. Algo que sucedió, según parece, después de que se ausentase de varios partidos para viajar a España y visitar a su hijo.