Iker Casillas y Sara Carbonero en su instantánea más romántica

Iker Casillas y Sara Carbonero han publicado sus fotos más románticas volviendo a demostrar lo mucho que se quieren. Ha sido la periodista quien ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía suya tomada por el portero cuando disfrutaban de una cena romántica en el restaurante Casa d'Oro, en la ciudad de Oporto. ''Noches bonitas y borrosas'', era el título de la foto publicada.

Aunque esta no ha sido la única foto del fin de semana de la pareja. En el Instagram Stories de Sara encontramos una imagen en la que ella y el portero del FC Oporto aparecen abrazados en la playa, de noche y a la luz de las velas.

Iker Casillas y Sara Carbonero | Redes Sociales

Parece que la pareja está encantada con su vida en Oporto donde han formado una preciosa familia y afrontan con ganas su tercer año en Portugal, tras la renovación del portero con su equipo de fútbol actual.

La periodista está inmersa en nuevos, y de momento secretos, proyectos literarios: ''No he parado de escribir. He escrito más que nunca, por la mañana, por la tarde, por la noche y sobre todo de madrugada. No lo he hecho en el blog, pero pronto sabréis de lo que os hablo''.