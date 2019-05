Las emotivas palabras de Iker Casillas en el día de su cumpleaños

Iker Casillas ha celebrado este año más que nunca su cumpleaños. El portero acaba de cumplir 38 años y lo festejado con su familia, sobre todo después de que a principios de mes sufría un infarto de miocardio.

De ahí que el portero haya querido hacer una profunda reflexión: “Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aun así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre”.

Y continúa: “Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron...menos mal!! Qué nos traerán los 38...por ahora, verlos!! PD: gracias a todas aquellas personas que se han tomado 1 minuto de su tiempo para felicitarme por esta red social!”.

Ha sido un momento difícil para Iker del que ha podido sobreponerse, pero que no quita que todavía tenga el susto metido en el cuerpo. Para Sara Carbonero también fue una dura prueba que superar, sobre todo porque ella se encontraba en Tarifa trabajando cuando su marido sufrió el infarto, por lo que tuvo que trasladarse de la localidad gaditana a Madrid y de ahí a Oporto.

Sara también ha querido tener un gesto especial para Casillas en un día tan señalado y, aunque no había muchos ánimos para la celebración, sí que lo han festejado en la intimidad, con sus dos hijos, Martín y y Lucas, tal y como la propia periodista ha mostrado en sus redes sociales.