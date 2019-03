Georgina Rodríguez presume de cuerpazo en la fiesta de Cristiano Ronaldo tras dar a luz

Cristiano Ronaldo ha tenido un año excelente tanto en lo personal como en lo profesional. No sólo ha conseguido su quinto balón de oro sino que ha ganado cinco títulos con el Real Madrid esta temporada: la Champions, la Liga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la de España. También ha sido galardonado con el premio The Best por segundo año consecutivo y con el premio de la UEFA al mejor jugador del año.

Además, su familia ha crecido considerablemente con los tres hijos que ha tenido en el 2017: los mellizos Eva y Mateo, y la pequeña Alana Martina, la primera hija que tiene en común con Georgina Rodríguez y que nació hace poco más de un mes.

Por todo esto, el futbolista ha querido celebrar una fiesta en honor al "mejor año de su carrera". Un gran evento celebrado en Madrid al que acudieron sus familiares y amigos. Sus hermanas y su madre no quisieron perderse la fiesta. Tampoco quiso faltar la modelo Lorena Van Heerde, amiga del futbolista.

Aunque quien acaparó todas las miradas fue Georgina quien presumió de cuerpazo un mes después de dar a luz. Con un pantalón de tiro alto en verde botella y un top negro sin mangas y de cuello vuelto, un look muy ajustado, demostró que ha recuperado su figura en tiempo récord.

Aunque la modelo aseguró en una entrevista concedida recientemente que no le ha costado mucho recuperarse del embarazo porque ha mantenido en todo momento un alto entrenamiento físico. "Me encanta hacer deporte y comer sano, así que no ha sido ningún esfuerzo para mí. Lo único que he echado de menos es el jamón ibérico, el chorizo y el fuet. Cuando nació Alana fue lo primero que pedí".

La relación entre el delantero y la modelo es más fuerte cada día y los dos se encuentran muy felices. De hecho, la pareja contraerá matrimonio el año que viene aunque aún no sabemos la fecha del enlace.