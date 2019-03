Georgina Rodríguez encuentra una familia para un perro abandonado

Georgina Rodríguez ha compartido en su cuenta de Instagram unas imágenes de 'Chino', un perro abandonado que encontraron en Córdoba hace unos días. La novia de Cristiano Ronaldo se ha volcado en encontrar lo antes posible una familia para este perrito.

"¡Hola a tod@s!! Soy un perrito muy simpático, juguetón y muy agradecido. Me llamo Chino y tengo 5 meses. Me han encontrado en mal estado en una carretera de Córdoba (España) pero ahora gracias al cuidado de @andreanavajas 26 estoy mejor. No sé si me abandonaron o si me perdí… Me gustaría encontrar una familia a la que le guste los animales y que esté en contra del abandono animal, que por desgracia se da tanto en verano y en vacaciones. Quiero vivir en una casita de manera definitiva para que me cuiden y cuidar yo de la familia. Tan sólo pido un poquito de amor y a cambio tendréis toda mi fidelidad, cariño, compañía y lealtad!!! Seré vuestro mejor amigo y compañero de viaje en esta vida", escribía como pie de foto.

Una muestra de solidaridad que ha enamorado a muchos de sus seguidores que han descubierto el lado más tierno de la modelo. "Esta publicación habla mucho de ti, que eres una gran persona al amar los animales con un corazón noble", escribía una de sus fans.

Solo hicieron falta un par de horas para que 'Chino' encontrase una familia y así lo compartía la joven: "¡¡¡Chino ha encontrado una bonita familia!!! Millones de gracias".

Hace unos días Georgina dejaba ver en una entrevista su lado más animalista: "Tengo una gata que tiene trece años y es mi gran compañera". También hemos podido verla junto al futbolista del Real Madrid en un safari de Madrid. "Haciendo de mamá cabra", comentaba la modelo.