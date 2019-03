Las extrañas respuestas sobre la boda de Fernando Verdasco y Ana Boyer

Recientemente la revista Diez Minutos publicaba la noticia de que Fernando Verdasco y Ana Boyer habían decidido fijar la fecha de su boda, según la publicación, el tenista y la hija de Isabel Preysler se darán el 'sí, quiero' el próximo 8 de diciembre en una isla cercana a Las Bahamas.

Durante estos últimos días, la familia Verdasco ha estado volcada en apoyar a la familia Carmona (la hermana del tenista, Sara Verdasco, está casada con el sobrino de Antonio Carmona) tras la terrible infección a la que se ha tenido que enfrentar el cantante y por la que los médicos tuvieron que inducirle un coma.

Entre entradas y salidas del hospital, algunos periodistas han tenido oportunidad de preguntar a la familia Verdasco cómo había recibido la noticia de la boda del tenista, y por la respuesta que daba el padre de Fernando Verdasco, o la fecha y el lugar no están elegidos de forma definitiva o es que la familia del tenista desconoce los planes del futuro enlace de su hijo: "Todavía no me lo han confirmado la fecha ni el sitio", recoge Europa Press.

La respuesta de su hermana Sara creaba también bastante confusión: "Bueno eso de diciembre, y lo de Bahamas no se sabe... yo no lo tengo tan claro".

¿Estarán manteniendo Ana y Fernando su boda en secreto o es que todavía no tienen nada claro?