Después de que Arancha de Benito haya reabierto la guerra contra su ex, Guti, y la mujer de éste, Romina Belluscio, parece que la hija mayor de ambos también ha terminado envuelta en la polémica. Y es que según reveló Arancha en una reciente entrevista en televisión, después de años sin pisar un plató, el futbolista no quiso llevarse a su hija de vacaciones con él.

"No fue una decisión de mi hija para nada. Mi hija llamó a su padre para decirle que por qué no iba de vacaciones con ellos. Él le contestó lo que le contestara, a la niña le sentó mal y me llamó llorando", ha aclarado.

Los ataques han comenzado después de unas incendiaras declaraciones de Romina Belluscio: "Nuestro hogar es donde estemos los tres", haciendo referencia únicamente al hijo que tiene en común con el futbolista, y que ha desatado la furia de la ex de su marido, quien no ha dudado en volver a sacar las uñas por sus hijos. "A lo largo del tiempo ha habido comentarios que no me han gustado y me he ido callando. Me he sentido sola como madre en muchas ocasiones, y criar a unos hijos debería ser al 50% de responsabilidades", ha confesado.

Por su parte, Zayra, que cumplía la mayoría de edad el pasado diciembre, va camino de convertirse en toda una influencer, y cuenta ya con unos 16.000 seguidores en Instagram. Además, se codea con otros hijos de celebrities muy conocidos como Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, o Amina, la hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. Zayra también era íntima amiga de la fallecida Diana Quer, cuya desaparición la ha marcado mucho, y a la que siempre recuerda con sentidas publicaciones.