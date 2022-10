La sexta edición de 'The Best Chef Awards' encumbra a Dabiz Muñoz y a la gastronomía de Madrid

El 20 de septiembre se celebró la gala de entrega de premios de 'The Best Chef Awards', que galardonó 13 categorías incluyendo la más deseada y que por segunda vez consecutiva designó como mejor chef del mundo al madrileño Dabiz Muñoz.

Esa misma mañana previa a la gala, en la sede de la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso recibió en un acto de bienvenida a una importante delegación de los mejores cocineros del mundo, incluyendo al propio Dabiz que a esas horas todavía no sabía que revalidaría su título. La presidenta destacó la importancia de acoger de estos importantes premios: “Somos el mayor destino cultural del mundo y para nosotros la gastronomía es un arte muy preciado" que se ha convertido en uno de los principales motivos para visitar Madrid.

La gala de entrega de premios fue el colofón a tres días de actividades que han reunido a cientos de chefs, periodistas y amantes de la cocina con actividades, charlas y showcookings que han recorrido importantes localizaciones de la capital y su región.

Aranjuez, Casino de Madrid, Teatro Goya y el Palacio de Cibeles fueron el epicentro del universo gastronómico donde se habló del futuro de la gastronomía, innovación, técnicas e incluso la ciencia que hay detrás de la cocina y sus sabores.

Dabiz Muñoz que además se llevó los galardones de “The Best Chef Gourmet Award” y “The Best Chef Voted by Professionals Award” cerró la gala convirtiéndose en el cocinero número uno del mundo de una lista de 100 reconocidos chefs internacionales que incluyen a otros 18 chefs españoles.

Este gran certamen internacional y la victoria de Dabiz Muñoz refuerzan el denominado por el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, "MILAGRO DE LA GASTRONOMIA DE MADRID", que ha conseguido en pocos años convertir a la región en uno de los puntos más importantes del mapa gastronómico mundial.