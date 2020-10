Cómo se ganan la vida los youtubers españoles de nivel medio-alto

¿Cómo es el trabajo de un youtuber?

Raro es el caso de un youtuber que haya conseguido alcanzar un nivel de éxito medio-alto empezando desde el principio con la idea de ganar dinero a través de este medio. De hecho, la mayoría de ellos empiezan a crear contenidos desde la necesidad de comunicar algo. Es lo que cuenta, por ejemplo, el escritor Javier Ruescas, que actualmente roza los 300 000 suscriptores en su canal de YouTube.

Evidentemente, esto hace que crear empresa desde el minuto uno sea imposible. Sin embargo, con el paso del tiempo, es un paso fundamental para poder cobrar los beneficios. Lo más atractivo de todo es que se trata de un trabajo que parte siempre de una pasión.

Al final, ser youtuber es un trabajo que requiere mucha constancia y dedicación. Esta plataforma, al igual que otras como Twitch, exige a sus usuarios que suban contenidos de forma constante y que estos cumplan con los requisitos establecidos para poderlos monetizar. Con esta expresión hacemos referencia a la inserción de anuncios antes, durante y después del visionado ya que es la publicidad la que realmente arroja beneficios.

¿Cuánto puede llegar a ganar un youtuber?

Esta es una cuestión difícil de descifrar. Por ejemplo, YouTube, al igual que la mayoría de plataformas similares, no permite monetizar los contenidos hasta que el propietario del canal no alcanza la cifra de 1000 suscriptores. A partir de ahí, cada anuncio que se publique en las visualizaciones que hagan sus usuarios le reportará una determinada comisión en función de su duración, de si el suscriptor lo ve completo o lo salta, etc.

Según estos factores, así como la cantidad de afiliados y el nivel de influencia que el propietario pueda tener, es posible llegar a recibir entre 4 € y 15 € por cada 1000 visitas recibidas dentro del canal de YouTube. Según confirmó Vegeta777 hace poco tiempo, sus contenidos en esta plataforma le rendían en torno a 700 000 € cada año. Pero claro, él cuenta con 28 millones de suscriptores. Por encima del millón se eleva El Rubius, que es el único español que le supera.

Sin embargo, no todo el mundo alcanza ese nivel, por lo que es necesario buscar otras vías de ingresos complementarias. Por ejemplo, Gominuke indica que, al final, pesa más el convertirse en 'influencer' que en youtuber en sí mismo a la hora de hacer de este trabajo una profesión remunerada que permita vivir de ella.

Así nos encontramos que, en muchos casos, los youtubers consiguen la mayor parte de sus ingresos de colaboraciones directas con empresas que contactan con ellos. También es frecuente que, al alcanzar cierto nivel de influencia, sean llamados para dar charlas o realizar anuncios. Otro caso frecuente es aquel por el cual el canal de YouTube sirve para ampliar el público objetivo y, por ejemplo, tener acceso a más cantidad de clases particulares. Esto último es especialmente habitual entre los músicos.

Consideraciones básicas para hacerte youtuber o creador de contenido

Antes de ponerte en manos de una asesoría laboral como Ayuda T Pymes para montar tu negocio de creador de contenido, es necesario que tengas en cuenta estos consejos básicos:

• Hazte con una cámara HD. Si vas a usar tu móvil, compra un trípode.

• Prepara y planifica tus contenidos. Es mejor subir un vídeo corto cada día que uno largo a la semana. En este sentido, desarrollarlos por capítulos es siempre una buena opción.

• Crea el canal de YouTube.

• Usa YouTube Trends para encontrar palabras clave que insertar en los títulos y dar visibilidad a tus contenidos.

• Sé paciente, el éxito no vendrá de la noche a la mañana.

• Viraliza tus contenidos compartiéndolos en otras redes sociales.

• Trata de que otras páginas web hablen de ti y referencien tus contenidos.

Solo si sigues estas pautas tendrás la oportunidad de ganarte la vida como youtuber o creador de contenidos.