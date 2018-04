El 'encontronazo' de Marina Castaño con el exalcalde de Cartagena: "A mi como rubia 'peluca rubia' no me ofende"

DISCUSIÓN EN PLATÓ

José López Martínez, exalcalde de Cartagena y concejal del Ayuntamiento de Cartagena por el partido Movimiento Ciudadano, ha acudido al plató de Espejo Público después de sus polémicas declaraciones en las que llamaba a la candidata del PP a la alcaldía como una "peluca rubia" y unos "labios bien pintados". Se ha exculpado asegurando que su comentario no iba dirigido a Noelia Arroyo, sino a la agrupación del PP en su conjunto. La periodista Marina Castaño le ha espetado que como rubia no se siente ofendida por sus palabras. "Es como si me meto con usted por sus gafas o corte de pelo", añadía Castaño.