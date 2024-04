¡Un himno! David Bustamante se desgarra ‘Como Camarón’ gracias a Estopa

La victoria en la gala pasada como Nino Bravo ha animado a David Bustamante a llegar al plató con las pilas cargadas para el nuevo reto. Aunque se lo está pasando en grande y lo que busca es disfrutar en el escenario, no pierde de vista que se ha colocado en muy buena posición en el ranking de Tu cara me suena 11.

En esta ocasión, el cantante ha tenido que imitar a Estopa metiéndose en la piel de uno de los hermanos Muñoz. Además, ha interpretado una canción que se ha convertido en el himno de una generación. ¿Quién no ha gritado a pleno pulmón ‘Como Camarón’?

Pasar de Nino Bravo a Estopa no era un reto sencillo, pero Bustamante ha demostrado que no hay nadie que se le resista. El cántabro ha levantado al plató con la energía que tanto caracteriza a este conocido dúo. ¿Volverá a terminar esta gala en alguno de los primeros puestos?

Por lo pronto, Julia Medina también ha demostrado que quiere seguir ocupando la zona alta de la tabla con una brillante actuación como Rosalía acompañada de un soberbio cris B imitando a The Weeknd.

Nuestros concursantes no están dispuestos a bajar el nivel con el paso de las galas y no dejan de sorprendernos. ¡Así va a ser muy difícil pronosticar quién podría convertirse en el próximo ganador de Tu cara me suena!