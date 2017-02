El chef José Andrés: "Espero no tener que ir a juicio con Donald Trump y lleguemos a un acuerdo"

El chef José Andrés cree que la victoria de Donald Trump se explica porque un grupo en América se ha sentido olvidado "y han visto en este personaje a alguien que hablaba por ellos".

Le hubiera gustado que los acontecimiento con Trump hubieran discurrido de otra forma. "Que no hubiera insultado a los latinos e hispanos, que no tuviera retórica negativa y yo no hubiera firmado para abrir un restaurante en su hotel". destaca.

Sobre su decisión de romper el acuerdo con Trump y decidir no abrir un restaurante en uno de sus hoteles, sostiene que volvería a hacer lo mismo. " Espero que no tengamos que llegar a juicio y tengamos un punto de encuentro", apunta.