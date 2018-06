El abogado de Juana Rivas que está de baja por enfermedad: "Me hubiese encantado poder estar en el juicio"

ENTREVISTA CON JOSÉ ESTANISLAO LÓPEZ

El juicio por sustracción de menores en el que se acusa a Juana Rivas ha sido aplazado después de que su abogado, José Estanislao López Gutiérrez, no se presentara debido a una enfermedad.El abogado titular de Juana Rivas, el que tiene su confianza, está de baja debido a unas úlceras de gran tamaño de las que ha sido operado. El abogado del exmarido de Juana dice que es una estrategia de defensa, pero el letrado asegura que se encuentra de baja laboral y hasta mediados de septiembre no puede incorporarse a su puesto de trabajo. "Yo ayer me comía por estar allí, los primeros interesados en que se celebre el juicio somos nosotros", señala.