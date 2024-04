Supremme de Luxe hace un Mika legendario con esta versión sobrecogedora de ‘Relax, take it easy’

Supreme de Luxe ha logrado enmudecer al plató de Tu cara me suena 11 con una imitación que la consolida como concursante camaleónica de la temporada. Su interpretación de Mika con una versión acústica de ‘Relax, take it easy’ ha sido sobrecogedora.

Acompañada de Arnau al piano y de dos grandes coristas, ha hecho una actuación inolvidable para poner el broche a la Gala 3. Más allá de la caracterización, que ya sabemos que es uno de sus puntos fuertes, la calidad vocal con la que ha interpretado cada nota ha dejado los pelos de punta a todos los espectadores.

La atmósfera que ha creado ha sido mágica, reviviendo la actuación original en La Opera Royal de Versalles. ¡No te lo pierdas y corre a darle al play!

La Gala 3 de Tu cara me suena 11 ha dejados numerazos también como el de Conchita interpretando a María Becerra con su canción ‘Automático’. Para el jurado, ha supuesto el despegue definitivo de la cantante en el concurso.

Sin duda, Conchita ha logrado desinhibirse para calcar a la artista original tanto por su voz, como por sus movimientos y, sobre todo, su actitud. Saliendo de su zona de confort definitivamente, ha demostrado que en esta edición va a dejar grandes actuaciones.