Alejandro desde su celda: "Cuando salga pienso pedirle matrimonio a Eva"

"esto no es tan malo como parece. No tiene nada que ver con las películas. Hay gente buena, mala y no tan mala"

Se refiere a la prisión de Albolote donde cumple condena desde hace tres semanas.

"Estoy intentando coger lo bueno. Me sirve para poder identificar de que pie cogea cada uno"

El joven granadino de 24 años, condenado por pagar 79 euros con una tarjeta robada, describe como es su día a día carcelario.

Estos son algunos de los párrafos de su carta:

"Hoy en día me encuentro en el Protocolo de prevención de suicidios, con un compañero que es el coordinador del módulo que a su vez es familia de mi primo, que por cierto está aquí conmigo y me está ayudando mucho"

"Todavía no entiendo porque me han puesto en PPS. En fín ellos sabrán que son los expertos, seguramente para cubrirse las espaldas por si me pasa algo"

"La vida es lo más importante por encima de la libertad y aprecio mucho a los mios como para hacerles esto"

"Cuando salga de aquí pienso en pedirle matrimonio a Eva"