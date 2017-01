Tras el ingreso de la tonadillera en la cárcel de Alcalá de Guadaira, Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia de Málaga, ha declarado en Espejo Público que "claro que me preocupa la queja que los abogados de la defensa de Isabel Pantoja puedan hacer ante el CGPJ. Yo nunca he querido entorpecer la labor judicial pues siempre me he mantenido en silencio mientras el tribunal ha realizado su función, solo cuando era inminente que se iba a dictar el auto aparecieron unas declaraciones mías que yo desconocía que se íban a publicar ese día".

El presidente de la Audiencia que condenó a Isabel Pantoja ha reconocido que la Justicia no es igual para todos. "No es igual para todos en el sentido de que hay que aplicar la norma general a cada caso concreto". Antonio Alcalá también ha querido desmentir presiones para que la pena de Isabel Pantoja fuera menor. "Hemos tramitado muchos casos de corrupción en esta audiencia y no nos vamos a asustar. Hemos actuado con absoluta objetividad y sin presiones".