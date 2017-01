Miguel Ángel Revilla: "El PSOE no es un partido, es un gallinero"

La situación interna del partido socialista es la noticia política de la jornada, sobre todo tras las palabras del expresidente Felipe González en las que aseguraba sentirse "engañado" por Pedro Sánchez. En Espejo Público hemos entrevistado a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. "El PSOE no es un partido, es un gallinero en el que cada uno va a intentar defender su huevo. Es una situación terrible porque es un partido que ha sido en España un referente de la democracia", al tiempo que se mostraba convencido de que no habrá terceras elecciones.

"No se lo que Pedro Sánchez le ha prometido a Felipe González, se lo que ha prometido a los españoles y es que no es no", asegura Miguel Ángel Revilla. "Yo creo en la palabra dada a todos. Es por lo que nos tenemos que guiar".

Sobre la situación de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Revilla cree que se le presenta como el malo de la película. "No se sus capacidades, si es inteligente o no, o si está capacitado para esto. Solo se que le han nombrado los suyos". Revilla considera que "hay una operación mediática que yo no he visto en mi vida y en la que no es ajeno nadie", en referencia al todavía secretario general del PSOE.

El presidente de Cantabria también acaba de presentar su último libro "Ser feliz no es caro" al que Miguel Ángel Revilla ha definido como "una especie de testamento para ver si la gente leyéndolo, es mejor".