El próximo concierto de Ed Sheeran será en 'Juego de Tronos'

Los habitantes de Poniente tendrán la suerte de ver en directo al cantante Ed Sheeran. Según informa el portal Entertainment Weekly, el showrunner de la serie de HBO, DB Weiss, ha confirmado que en la séptima temporada de 'Juego de Tronos' contará con un cameo de Ed Sheeran.

Sheeran no es el primer músico que pisa los Siete Reinos: el grupo Sigur Rós, Mastodon, Of Monsters and Men, Gary Lightbody de Snow Patrol o el baterista de Coldplay, Will Champion, tuvieron un cameo en la serie de HBO.

El anuncio se hizo durante la rueda de prensa de South by Southwest (SXSW), en la que participaron los showrunners de 'Juego de Tronos', David Benioff y DB Weiss. "Durante años, hemos intentado que Ed Sheeran aparezca en la serie, sobre todo, para sorprender a Maisie Williams y este año, por fin, lo hemos conseguido", declaró Benioff puesto que la actriz es una fan declarada del músico inglés.

Maisie Williams y Ed Sheeran | Agencias

Sophie Truner propuso con cierto tono de broma que el próximo cantante que haga un cameo en la serie sea Justin Bieber, a lo que Weiss respondió, siguiendo la broma, que "habrá que esperar a la novena temporada".

La séptima temporada de 'Juego de Tronos' ya tiene fecha de estreno en HBO: será el próximo 16 de julio y en nuestro país se podrá seguir el estreno simultáneamente en HBO España.