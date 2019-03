'Juego de Tronos' "baila" al ritmo del batería de Coldplay

Will Champion viaja al otro del Muro. El batería de Coldplay hará un cameo en la tercera temporada de 'Juego de Tronos'. De momento no se conocen muchos detalles del papel que va a encarnar Champion, aunque la publicación estadounidense EW ha desvelado que interpretará a un músico, concretamente también a un batería... pero de la época. Es decir, Champion será un tamborilero de Poniente.



El compañero de Chris Martin no va a ser el único músico famoso en aparecer en la nueva tanda de capítulos. El pasado verano se anunció que el cantante de Snow Patrol, Gary Lightbody, también tendría una aparición fugaz en la serie basada en los libros de George R.R. Martin, aunque tampoco se conocen los detalles de su cameo.



Champion y Lightbody se unen así a la lista de fichajes que se incorporarán a la serie durante su tercera tanda de capítulos. Entre ellos destacan los nombres de Ciarán Hinds ('Roma'), que interpretará a Mance Ryder; Charlotte Hope ('Missing'), que será Myranda Royce;



Mackenzie Crook ('The Office') como Orell, Diana Rigg ('Los vengadores') como Olenna Tyrell; Iwan Rheon ('Misfits'), que será Ramsay Bolton; o Clive Russell ('Sherlock Holmes') que encarnará a El Pez Negro.



La tercera temporada de 'Juego de Tronos' se encuentra ahora en pleno rodaje y verá la luz el próximo mes de marzo en Estados Unidos.