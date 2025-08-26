Dos Tumbas, la miniserie de 3 episodios que busca venganza con una protagonista que rompe todos los moldes

Dicen que cuando buscas venganza, debes cavar dos tumbas… Este viernes 29 de agosto llega a Netflix Dos tumbas, la miniserie de tres episodios que combina tensión, emoción y una mirada cercana a la búsqueda de justicia. Con una protagonista que rompe cualquier molde: Kiti Mánver interpreta a una abuela dispuesta a enfrentarse a todo para descubrir la verdad sobre la desaparición de su nieta.

Con solo tres episodios, Dos tumbas es una historia ideal para disfrutar de principio a fin. Creada por Agustín Martínez, con guiones de Jorge Díaz y Antonio Mercero (autores del colectivo Carmen Mola), dirigida por Kike Maíllo y co protagonizada por Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, esta historia sobre justicia, duelo y secretos, no pasará desapercibida.

Alvaro Morte como Rafael, Kiti Mánver como Isabel y Hovik Keuchkerian como Antonio en Dos tumbas | Netflix

Sobre Dos tumbas

La miniserie trata de como dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.