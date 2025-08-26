Cayetana Guillén Cuervo, "en shock" tras la repentina muerte de Verónica Echegui: "Es una cosa muy rara"

Las muestras de cariño y respeto hacia Veronica Echegui siguen llegando hasta el tanatorio de La Paz donde descansan los restos mortales de la actriz tras su inesperada pérdida a los 42 años. Durante la jornada de este lunes, numerosos rostros conocidos se han dejado ver en el tanatorio hasta donde se desplazaban para mostrarle sus condolencias a la familia como fue el caso del también actor Carlos Olalla que no podía evitar las lágrimas ante las cámaras. "Un ser de luz y lo más generoso que he visto en mi vida" reconocía Carlos ante los micrófonos de Europa Press.

Verónica Echegui | Gtres

Al igual que el anterior, el actor Jorge Bosch también reconocía que la pérdida de Echegui ha sido un gran palo para todos los que la conocían reconociendo que aún estaba en shock por esta triste noticia. Con una larga y exitosa trayectoria profesional a su espalda, Fernando Méndez Leite solo tenía palabras de admiración hacia ella a pesar de no haber tenido una relación personal y estrecha con la actriz. "Verónica era una actriz soberbia, estaba en la madurez de su carrera, en un momento estupendo y desde el primer momento llamó la atención del público y de la crítica ya con su primera película 'Soy la Juani', en donde creó un personaje inolvidable de esos que marcan para siempre la historia del cine español".

Cayetana Guillén Cuervo | Gtres

Cayetana Guillén Cuervo, también recordaba emocionada a su compañera de profesión con unas bonitas palabras hacia ella y reconociendo que la noticia le ha impactado mucho.

"Ay, yo es que estoy en shock, chicos, de verdad", decía la actriz a los medios. "¿Cómo la vamos a recordar? ", le preguntaban: "Pues es que lo que os ha dicho todo el mundo, que era una niña buena, llena de luz y... En fin, que es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara, la verdad. Sí, perdonad".

A si había hablado últimamente con ella ha asegurado: "Pues la verdad es que últimamente no, la verdad es que no". Pero reconocía que sabía de su enfermedad: "No pensaba que era tan así, tan...". Por último sobre cómo ha conocido la triste noticia ha explicado: "Pues por una amiga que me ha dicho, oye, lo de Vero, y digo, ay, Dios mío, pero bueno".

Por su parte, María Adánez se mostraba muy afectada por su relación cercana con la familia. "Estoy muy cerca de la familia, claro, son muy amigos míos. Alex García es uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde hace muchos años, desde el teatro". En cuanto a la trayectoria profesional de Verónica, sentenciaba: "Una grandísima pérdida, se ha ido una de las grandes actrices de este país, una mujer increíble, maravillosa, Verónica era todo luz, el talento araudales, lo tenía todo".