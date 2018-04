Construir una casa en menos de 12 horas ya es posible gracias a una empresa valenciana

Construir una casa en menos de 12 horas es el objetivo de la start up valenciana Be More 3D, que ha desarrollado una impresora capaz de imprimir en hormigón una vivienda de 70 metros cuadrados en escala real. El buñolense Vicente Ramírez, CEO de la empresa, asegura que "este sistema permite recudir los costes de fabricación de viviendas hasta un 35%, ahorrar tiempo y minimizar la contaminación y riesgos laborales que se general el proceso de edificación".

Además, añade que esta tecnología "promoverá el marcado inmobiliario, acercado nuevas edificaciones a familias que antes no podían, con lo que se generan puestos de trabajo".

La vivienda piloto está ubicada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y es la primera impera en hormigón 3D en España y la tercera del mundo. Dispone de 24 metros cuadrados repartidos en salón-comedor, baño y dormitorio y, para su construcción ha contado con la colaboración de Cemex, que ha aportado cemento gris, blanco y aditivo. Asimismo, la UPV, el instituto IDEAS y las empresas Acciona, Shneider Electric, Build In Green, Chova y Geberit también han colaborado en el proyecto.

La implicación de Cemex en esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la empresa con la UPV, universidad con la que mantiene una estrecha relación desde hace casi 20 años y en la que tiene una cátedra para la promoción del hormigón y cemento blanco, explica la mercantil a través de un comunicado.

Recientemente, en el seno de esa cátedra se ha celebrado el VIII Congreso Internacional de Arquitectura Blanca (ICIAB), en el que se ha presentado una ponencia sobre esta primera casa impresa en hormigón 3D de España, añade.

Cemex también ha colaborado en el desarrollo del prototipo de tubo de vacío por donde viajará el tren del futuro o 'Hyperloop' con la aportación del cemento blanco sobre el que descansa la infraestructura. Esta es otra de las iniciativas surgidas en esta universidad.

La compañía Cemez cuenta con una capacidad de producción de 93 millones de toneladas de cemento al año, 52 millones de metros cúbicos de hormigón y 151 millones de toneladas de áridos. Sus proyectos de desarrollo y aplicación de tecnología de materiales de construcción forman parte de la red global de colaboración en I + D, encabezada por Cemex Research Center, con sede en Suiza.

Por su parte, Be More 3D es una start up nacida hace tres años en la Universidad Politécnica de Valencia. La empresa ha diseñado, construido y patentado la primera impresora 3D de hormigón en España. Sus fundadores son Vicente Ramírez, J. Guillermo Muñoz, J. Luis Puchades y Joaquín Martín.