Irene Blázquez: "En los 2 últimos años se han generado más datos que en toda la Historia de la Humanidad"

Irene Blázquez Navarro, directora del Center for the Govern of Change en IE University, afirma que los datos son la materia prima de cualquier industria, así como la sala de máquinas de la inteligencia artificial. "En los últimos dos años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad", asegura, pero, ¿por qué tienen los datos tanta relevancia?

En un estudio realizado por IE University, sus expertos proponen una colaboración para lograr una economía de datos justa, competitiva y segura. Además, en dicho estudio —'La futura economía de los datos'— una de sus principales conclusiones es llevar a cabo una labor conjunta de entidades públicas y privadas, en coordinación con la ciudadanía.

Blázquez explica que los datos están cambiando todos los modelos de negocio, "tienen una naturaleza camaleónica, poliédrica", pertenece a numerosas dimensiones que en nuestro día a día nos rodean, porque los datos tienen una naturaleza.

La directora de este centro afirma que a la ciudadanía, gobiernos y corporaciones les surgen dudas a raíz de los datos, preguntas como: "¿A quién pertenece el dato? ¿Quién es el titular del beneficio que genera el beneficio económico que genera el dato? ¿Cómo se regula el dato?". Para resolver estas cuestiones, el informe de la IE University presenta tres premisas.

"La futura economía del dato tiene que ser una economía justa, esto es inclusiva, competitiva, regulada —regulada de una manera que equilibre la protección de la innovación y al mismo tiempo los derechos particulares— y segura", explica.

Un informe muy completo y holístico sobre los datos

En el informe, Blázquez dice que el Center of Covence of change University, "hace un estudio muy completo y holístico de esta materia" y explica de qué manera: "En primer lugar, da un marco conceptual de este activo único, que es el dato. En segundo lugar, nos ofrece un mapa del enjambre regulatorio de la Unión Europea. En tercer lugar, nos ofrece un pantallazo de oportunidades y desafíos que plantea la futura economía del dato. En cuarto lugar, hace una radiografía de cuáles son las grandes tendencias que están afectando a esta economía ratificada en la que vivimos y que van a afectar al nuevo contrato social. Y, por último, ofrece 15 recomendaciones para avanzar hacia una economía del dato".

La importancia de las megatendencias y los desafíos

La directora del Center for the Govern of Change en IE University se centra también en dos cuestiones: "las megatendencias y los desafíos". Sobre la primera cuestión incide en que el dato necesita un tratamiento semejante a su naturaleza, "que decíamos que es poliforme, poliédrica, siempre tutelando y ponderando los derechos a proteger". Además, añade que para que exista una economía más competitiva, tiene que haber "mayor compartición de esos datos, pero también tiene que haber una distribución acorde del beneficio económico que se genera".

Sin embargo, para que eso se dé, la ciudadanía en general tiene que avanzar a su suerte al destino final "que es el ser o tener 'data literacy'. Tenemos que tener una cultura amplia", afirma.

Respecto a la segunda cuestión —los desafíos—, explica que "además de estos que apuntaba sobre privacidad y dilemas éticos, tenemos el marco regulatorio complejísimo".

"La asimetría en el dato está concentrado de manera muy dispar y en ese sentido, vale saber que el 90% de los datos que se generan en la Unión Europea por empresas y sus ciudadanos están concentrados en las manos de las grandes tecnologías que operan en la nube", concluye.

