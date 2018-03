Ruth Ortiz tacha de "indignante y patético" que el PP politice un acto en recuerdo de las víctimas

Ruth Ortiz, la madre Ruth y José, los dos menores asesinados por su padre José Bretón, ha tachado de "indignante y patético" que el PP haya "politizado" un acto en defensa de la prisión permanente revisable y en recuerdo de las víctimas de muertes violentas "aprovechándose" de éstas.

Ortiz, en un comunicado, se ha referido al acto celebrado este domingno en la Plaza de las Monjas de la capital onubense donde, además de ella, acudieron padres de otros menores asesinados como Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo o María Domínguez. También estuvieron presentes entre otros, dirigentes del PP como la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, o el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

En su opinión es "indignante" lo ocurrido porque "era una concentración en recuerdo a todas las muertes violentas, principalmente de niños", que se aprovechaba también para pedir la prisión permanente revisable, la cual defiende porque considera que "no habrá justicia para estas víctimas si esta se deroga y tampoco hay cumplimiento íntegro de penas".

Lo que no era la concentración, ha dejado claro, era "un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica". "Hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos; señores y señoras del PP de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos, no", indica.

En su opinión, "si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica que se quede entre la gente, como uno más". "Ya tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen así los políticos, bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como las de ayer; es indignante, patético e insoportable", ha concluido.