Así vive Eurovisión Emma, una persona ciega: "La música no se ve, se siente"

Las calles de Malmö son estos días un hervidero de gente y masas de personas que caminan de un lado para otro con sus banderas y cantando las canciones del Festival de Eurovisión. Entre miles de personas, encontramos a un chico. Es de Alicante, se llama Emmanuel y chasca sus dedos para evitar chocarse con la gente: "con el rebote del sonido puedo saber si me voy a chocar con algo o con alguien".

Emma viene solo desde España para cumplir un sueño: vivir Eurovisión en persona. Es una persona con discapacidad y solo puede ver un 10% con sus ojos. Nos cuenta a las puertas del recinto de Eurovisión que él no puede explicarnos cómo ve él este festival ni él puede entender cómo ven el resto de personas. "Es diferente, no os lo puedo explicar. Yo me asusto con los fuegos artificiales que salen, con los efectos visuales y con los golpes de la música porque no veo lo que ocurre a mi alrededor pero si soy eurofán y puedo vivir mi sueño como cualquier otra persona", nos dice.

La música no se ve

"La música se siente, se escucha y a veces hasta cerramos los ojos para que nos llegue mas", expone. Y así es como Emma anima a todas las personas con discapacidad a cumplir sus sueños. Nos cuenta que su canción favorita es Croacia, él quiere que gane y lleva meses cantándola. Este país es el favorito en las apuestas y quién sabe si además la canción predilecta del alicantino -Rim Tim Tagi Dim, de Baby Lasagna- acaba siendo la triunfadora del certamen en la final del sábado. Y se acuerda de su familia estos días, sus padres ya no están y ellos sabían que su sueño era verle vivir el festival de Eurovisión en persona. Y se emociona al recordar que ellos estarían muy orgullosos de verle hoy.

Suecia: un país adaptado

Emma quiere agradecer en esta entrevista a Suecia por la gran accesibilidad que tienen las personas con discapacidad en este país. "He cogido transporte público solo y la gente me ofrece el sitio y se preocupan por mi", cuenta. Asegura que se siente feliz y cómodo en este país, aunque reconoce que no siempre es así ya que el año pasado en el Festival organizado por la BBC en Liverpool tuvo algunos problemas de accesibilidad que no quiere valorar mas. Emma no lo dice, pero sabe que se ha convertido en un referente para muchas personas, es quizás el único ciego que entre estos días al Festival de Eurovisión y con humildad y total normalidad vive el acontecimiento con toda pasión. Porque la música no entiende de fronteras, la música une suma. El lema del certamen este año es de hecho 'United by Music', y a Emma la música de Eurovisión le ha hecho mas valiente y feliz, sea como sea.

