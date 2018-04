El río Ebro alcanza su mayor cauce por Zaragoza en tres años

El alcalde del municipio zaragozano de Alagón, José María Becerril, ha subrayado que la punta de la riada del Ebro ya ha pasado por la localidad, anegando 500 hectáreas de campos, pero sin afectar al casco urbano. Becerril ha explicado que los vecinos están "muy tranquilos" porque la cresta de la crecida ya ha pasado". No obstante, ha subrayado que en Alagón tienen preparado "un plan de emergencia" por si fuese necesario evacuar a vecinos de otros municipios "como Cabañas de Ebro", más cercano al río.

"Tenemos el dispositivo preparado por si tuviésemos que alojar a vecinos de otros municipios, pero esperamos que no sea necesario", ha dicho el alcalde de Alagón. Por su parte, la alcaldesa de Torres de Berrellén, Mercedes Trébol, ha comentado que también están "muy tranquilos" porque el municipio está "resguardado" y no creen que "la riada vaya a ocasionar muchos problemas".

"Por lo que hemos visto en los pueblos aguas arriba, es una crecida muy rara, por lo que no podemos saber si la punta ya ha pasado o no porque se trata de unos centímetros", ha afirmado Trébol, al tiempo que ha hecho hincapié en que "la coordinación ha sido estupenda este año". Asimismo, ha declarado que en la localidad se había construido una mota alternativa que no van a "necesitar", pero que les hace estar "más tranquilos".