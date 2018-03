Personas con síndrome de Down piden que "no se tenga miedo" a lo diferente y que se les permita tener su "espacio"

Personas con síndrome de Down y familiares reclaman a la sociedad igualdad de "derechos y obligaciones". "Reivindicamos que la sociedad no tenga miedo a lo que es diferente y que permita que las personas con síndrome de Down tengan un espacio y un lugar", ha afirmado el presidente Down España, José Fabián Cámara.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del síndrome de Down, que se celebra este miércoles 21 de marzo, ha pedido que se acepte la idea de que esta discapacidad intelectual es "una condición natural de vida de algunas personas", que se ven a sí mismas "de forma espontánea, franca y sin complejos", que sus vidas -pese a las limitaciones que conlleva una discapacidad intelectual- son "auténticas" y "no hay porqué minusvalorarlas o menospreciarlas".

Cristina, de 38 años, trabaja como ordenanza en el Departamento de Administración de Down España. Para ella, trabajar es "súper importante" porque es lo que le hace poder ser independiente. "La gente no ve lo que realmente somos y es que somos iguales al resto de la sociedad", ha afirmado, para después añadir que la gente solo ve "lo malo y no lo bueno" que tienen.

"Somos especiales, nos abrimos al mundo"

"Somos especiales, nos abrimos al mundo y nos mostramos tan y como somos. Somos auténticos", ha defendido Cristina, que invita a la sociedad a no discriminar a las personas que tienen esta discapacidad y a mirar en el interior de cada una de ellas, que "no son todas iguales".

Según explica Cristina, cuenta con una trayectoria en el mundo del espectáculo y es que ha tenido varias apariciones en televisión, como en 'Farmacia de Guardia', y en teatro. "Me encanta escribir, es una de mis grandes pasiones, junto al teatro", indica.

Raúl tiene 19 años y síndrome de Down, y se encuentra en búsqueda de empleo, algo que compagina con su auténtica pasión, la música y, en concreto, la guitarra eléctrica. "A mi de todo", responde tajante Raúl cuando le preguntan en qué le gustaría trabajar. "Somos personas y necesitamos trabajar como todos", ha sentenciado.

Su hermano Alfonso, menor que Raúl, está cursando el primer curso de Bachillerato y asegura llevarse "muy bien" con su hermano. "Jugamos mucho juntos", destaca, al tiempo que pone el acento en el carácter "fiel" de Raúl, "siempre con una sonrisa".

Según comenta Alfonso, las personas como Raúl tienen una "pequeña diferencia, pero por lo demás son iguales que el resto". Así, ha defendido que puedan tener un trabajo, "igual más sencillo", y que se pueden "desenvolver perfectamente". Para Victoria, la madre de estos dos adolescentes, la llegada de Raúl a la familia les "cambió para bien" y "sacó lo bueno" de todos. "Cada chico es de una manera, como el resto de las personas", ha manifestado.

"La primera inclusión es dejarles nacer"

Angela es la madre de Marina, una pequeña de dos años y cuatro meses con síndrome de Down, y cuya principal reivindicación es el derecho a vivir de las personas con síndrome de Down. "La primera inclusión es dejarles nacer", ha subrayado esta madre que vivió un auténtico calvario hasta que pudo ver la cara de Marina, su segunda hija.

Según ha señalado Angela, si Marina no hubiera tenido esta discapacidad "no sería ella". "Les aporta una autenticidad extra. Es un personaje mi hija", ha declarado, al tiempo que ha defendido que son "auténticos", pero son "diferentes" entre ellos.

En una entrevista, con motivo de la celebración de esta efeméride, el presidente Down España, José Fabián Cámara, pide también que se eliminen "barreras o limitaciones" que les "atacan" en la actualidad, como por ejemplo, el que muchas personas no puedan votar, "una vulneración clara y directa a sus derechos civiles".

Asimismo, Cámara considera que en España el sistema educativo "limita su formación o les trata como escolares de segunda", y denuncia que "todavía un porcentaje muy pequeño (no llega al 5% del total de personas empleables) no tiene un puesto de trabajo normalizado".

El dirigente de Down España cree que la atención sanitaria, sobre todo de tipo especializado, "no ha aprendido a adaptarse a las necesidades específicas que tiene un grupo de población tan marcado por su discapacidad" y rechaza que "se dediquen cada vez más esfuerzos a evitar que las personas con síndrome de Down puedan nacer antes de que desarrollen una vida plena con los apoyos necesarios".

Por todo ello, demandan que la sociedad avance hacia la inclusión de las personas con síndrome de Down porque las respuestas que se dan a este tipo de discapacidad "ponen muy en evidencia la calidad de construcción de un sistema social eficaz, abierto a la sociedad y que sabe encontrar soluciones complejas ante las personas más vulnerables".

"Si nuestra sociedad no aprende a incluir realmente a las personas con síndrome de Down, tendremos una comunidad imperfecta, injusta y con grandes fallos en sus logros de mejora de la dignidad humana", ha advertido.

Down España ha lanzado la campaña 'Auténticos',en el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo, y que tiene como objetivo mostrar a las personas con síndrome de Down "tal y como son" y reflejar que son "inimitables, espontáneos y auténticos".

La campaña tiene como protagonistas a adultos y jóvenes con síndrome de Down acompañados de hermanos, primos, amigos o sus parejas, que explican en primera persona qué es el síndrome de Down y qué implica, cómo se ven y sienten. También aparecen varias madres con sus hijos contando su experiencia vital.