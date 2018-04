Un hostelero gallego consigue que Tripadvisor retire una mala crítica a su restaurante tras demostrar que era falsa

Javier Pereira, hostelero gallego, ha conseguido que TripAdvisor retire una mala crítica sobre su restaurante en Panxón después de demostrar que era falsa. Según ha relatado el protagonista a La Voz de Galicia todo comenzó cuando una joven bloguera que responde a las iniciales N. D. se puso en contacto con él a través de Instagram pidiendo una invitación para dos personas a cambio de una crítica culinaria en su blog.

Según explica el hostelero su respuesta fue: "De mayor me gustaría poder ser como tú, aunque por respeto al trabajo de los demás (del cuál no creo que seas consciente), nunca se me ocurriría". Tras esta contestación, unos días después llegó lo que considera la revancha de la influencer. Ésta comentó en el portal TripAdvisor que la experiencia en este local había sido "desastrosa".

Javier Pereira pudo demostrar que la bloguera nunca había estado en el local y que su crítica se debía a una venganza.