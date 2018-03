'Auténticos', la campaña por el Día Mundial del Síndrome de Down alcanza ya las 138.000 visitas

El vídeo de 'Auténticos', la campaña de Down España por el Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este miércoles 21 de marzo, ha alcanzado las 138.000 visualizaciones en una semana, según ha informado la entidad. Down España ha lanzado la campaña para mostrar a las personas con síndrome de Down "tal y como son" y reflejar que son "inimitables, espontáneos y auténticos".

Los protagonistas son adultos y jóvenes con síndrome de Down acompañados de hermanos, primos, amigos o sus parejas, que comentan en primera persona qué es el síndrome de Down y qué implica, cómo se ven y sienten. También aparecen varias madres con sus hijos contando su experiencia vital. Frases como "yo me veo genial, de arriba abajo", "tengo un defecto y es que cuando saco el carácter, lo saco" o "con la operación bikini estoy bien para poder ir a la playa en verano", los protagonistas de la campaña se definen con naturalidad y sin complejos. No somos un bicho raro, no somos enfermos", "cuando me tratan como a una niña lo que hago es que directamente ni hablo" o "no me siento diferente, la gente está equivocada", comentan respecto al Síndrome de Down.

Por su parte, las madres se muestran orgullosas de sus hijos y afirman que las personas con síndrome de Down "no son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades" y que "es muy importante una sociedad sin miedo a lo diferente, a lo desconocido". "Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto uno, creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down", añaden las madres.

La campaña se cierra con un mensaje que las personas con Síndrome de Down lanzan a la sociedad y que, según la organización, refleja las ganas que tienen de conseguir logros en la vida. "Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada, queremos triunfar, queremos hacer de todo", aseguran.

Down España ha realizado dos versiones reducidas de la campaña para televisión, que, según han informado, comenzarán a emitirse desde esta semana hasta el próximo 21 de marzo en diferentes cadenas nacionales y autonómicas.

La Federación lanzará este 21 de marzo una campaña en redes sociales invitando a la sociedad a que ese día se una al movimiento de los #Auténticos. Para ello, ha elaborado dos pegatinas 'Soy auténtico' y 'Soy auténtica' y le pedirá que se sume haciéndose un selfie o grabándose un vídeo con la pegatina de la campaña en la solapa, explicando por qué creen que las personas con síndrome de Down son auténticas y compartiéndolo en sus redes sociales con el hashtag #auténtico.

Estas pegatinas están ya disponibles en la web de DOWN ESPAÑA (www.sindromedown.net) junto a una infografía que explica cómo pueden unirse al movimiento de los auténticos.