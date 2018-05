Alertan de la detección de preservativos Durex falsificados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de la distribución en el mercado Serbio de unidades falsificadas de preservativos 'Durex' que podrían llegar a España, aunque hasta el momento no se han detectado unidades falsas. Aun así, la AEMPS ha activado la alerta, debido a que se han detectado "falsificaciones de cuatro modelos diferentes de preservativos en presentaciones de tres unidades".

"En el etiquetado del producto, el nombre del modelo figura en inglés ('Classic', 'Extra Safe', 'Tickle Me' y 'Feel Thin') y el resto de la información en los idiomas húngaro, búlgaro, rumano y serbio", según informa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Los preservativos falsificados se diferencian de los originales en que entre "la fecha de caducidad y el lote figura 'made in Thailand' o 'made in China'", un aspecto que no aparece en los originales.

Preservativos falsificados | aemps.gob.es

Debido a que no se puede descartar que los productos falsificados lleguen a España, la AEMPS recomienda a los usuarios:

- Examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.

- Si sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilice, póngase en contacto con el distribuidor local del fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 93 842 61 37 para determinar si el producto es auténtico.

- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por fax al número 91 822 52 89 o por correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es, incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.