La reacción de una madre al enterarse de que su hija tiene síndrome de Down

Cuando Amber Rojas se quedó embarazada por cuarta vez, sintió que aquella vez era diferente. Su esposo, Fernando, creía que se sentía de distinta manera simplemente porque la pareja había decidido esperar hasta el nacimiento para averiguar el sexo de la bebé.

Sin embargo, cuando Amadeus nació en febrero de este año, la intuición de Amber demostró ser totalmente cierta al darse cuenta instantáneamente de que su bebé tenía síndrome de Down. La pareja, que vive en Texas, no se enteró hasta el momento del parto ya que decidieron que el sexo fuese sorpresa.

"Dado que este era mi cuarto y último embarazo, y quinta bebé, quería dejar algo para la sorpresa", cuenta Amber en una entrevista recogida por The Independent. Aunque no hubo señales durante el embarazo que indicaran que la pequeña fuese diferente a sus otros cuatro hijos, Amber siempre tuvo una corazonada.

"No sabía por qué o qué, pero siempre le dije a mi esposo que esta bebé iba a ser diferente. Mi embarazo no fue diferente, pero sabía que algo sucedía", asegura la madre. Tras el parto, al ver la cara de su nueva hija, pensó para sí misma: "Mi bebé tiene síndrome de Down".

La madre ha compartido en la cuenta de Facebook Birth Unscripted el vídeo del nacimiento, en el que se ve la reacción de los padres al ver a la bebé. Las imágenes han sido vistas por más de 65.000 personas.

Amber cuenta que tras ver su cara "quería saber todo sobre los bebés con síndrome de Down para poder cuidar mejor de mi hija Amadeus". "¡No nos importaba que tuviera síndrome de Down porque todos estábamos encantados con ella!", señala.