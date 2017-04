Incendian el Congreso de Paraguay y muere una persona en la sede del partido opositor tras la polémica reforma que permite la reelección presidencial

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, ha informado a los medios locales de que un joven falleció tras recibir disparos de la policía en la sede del partido en Asunción, adonde acudió durante los disturbios tras las protestas contra la reelección presidencial en Paraguay.

Alegre declaró que la Policía irrumpió "de forma bárbara" en el local del partido, en el centro de Asunción, y disparó contra los manifestantes que se encontraban en el interior, algunos de los cuales resultaron heridos de gravedad. Entre estos manifestantes se encontraba un joven militante liberal que, según Alegre, fue trasladado al hospital de Emergencias Médicas, donde falleció.

Alegre encabeza la oposición a la enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial en Paraguay, germen de las protestas de este viernes en Asunción, que terminaron con disturbios en el centro de la capital y parte del Congreso Nacional incendiado por los manifestantes.

Los incidentes comenzaron después de que 25 senadores votaran a favor del proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección en las dependencias del Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, y sin la presencia del resto de legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo.

Las protestas más violentas se iniciaron en la tarde de este viernes en la Plaza de Armas, junto al Congreso paraguayo, edificio asaltado por los manifestantes. Varios vehículos de la Policía Nacional de Paraguay han resultado dañados tras haber sido incendiados en la capital de Paraguay, Asunción, donde varios manifestantes congregados en las inmediaciones del Congreso Nacional de Paraguay han prendido fuego al edificio cuando todavía estaban dentro algunos diputados, provocando un incendio en la primera planta de la institución.

Los Bomberos Voluntarios de Paraguay han desplazado varias dotaciones al lugar para sofocar las llamas que afectan al primer piso de la cámara. Entretanto, la Policía ha tratado de reprimir a los manifestantes, llegando a utilizar balas de goma. Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, ha anunciado la anulación de la sesión extraordinaria convocada para el sábado por la mañana. "Mi intención es comunicar sobre la desconvocatoria de la sesión anunciada para mañana", ha señalado Velázquez, según ha recogido el diario 'ABC'. "Me sorprendió lo que estoy viendo, no me lo esperaba", ha señalado, antes de hacer un llamamiento a la "concordia".

Tras las protestas en las inmediaciones del Congreso, los manifestantes han comenzado a dispersarse por la ciudad y grupos de individuos están provocando incendios en algunos vehículos de la Policía. Hasta el momento, al menos dos patrulleras de la Policía han sufrido daños frente a la misma Comandancia policial. Según el diario 'Hoy', algunos han apedreado a varios periodistas. Las manifestaciones arrancaron para protestar por lo que han definido como un "golpe parlamentario".

Reelección presidencial

El objetivo es eliminar el artículo 229 de la Norma Fundamental, que establece un mandato "improrrogable" de cinco años para presidente y vicepresidente. "No podrán ser reelectos en ningún caso", reza el precepto. Cartes, que llegó al cargo el 15 de agosto de 2013 tras la crisis política desatada por la destitución de Fernando Lugo por abandono del cargo, sería el principal beneficiado por esta enmienda de la Carta Magna, ya que podría concurrir a las elecciones del próximo año.