Esta es la historia que se esconde detrás de la imagen de un bebé blanco en brazos de un hombre negro

Cody Shugart creció en Texas sin la figura de un padre. Aunque reconoce que su infancia no fue fácil por este motivo tuvo la suerte de poder contar con el apoyo de otras personas que pudieron minimizar la ausencia.

Ahora que él ha sido padre ha querido rodear a su hijo de esos referente que lo han convertido en "un gran hijo, hombre y padre". Por ello siempre que puede lleva a su pequeño retoño Bob Wayne Shugart a ver a sus viejos vecinos negros, el Sr. Chip y su esposa.

A principios de abril colgó en su Facebook una foto de su bebé con el Sr. Chip y rápidamente se convirtió en viral. A través de una publicación en las redes Cody explicó la preciosa historia que guarda dicha fotografía:

"A mucha gente le ha gustado esta foto. Por ello he querido parar un minuto para contar la historia. Milton West era mi vecino, lo conocía como el Sr. Chip. Se jubiló como operador de una química. Siempre ha estado ahí para mí desde que tenía dos años. Crecer sin un padre fue muy difícil para mí. Pero el buen Señor me rodeó de grandes hombres, el Sr. Chip era uno de ellos.

Él siempre predicó el valor de la educación, me enseñó a cuidar el jardín, me enseñó a ver a la gente por quienes son, no por lo que parecen, me enseñó a tratar a mi madre como una Santa y muchas otras lecciones de vida. Sus lecciones me ayudaron a convertirme en un buen hijo, y en un gran hombre y padre. Estaré eternamente agradecido porque Dios lo haya puesto en mi vida.

Este pasado mes de mayo mi esposa y yo tuvimos un niño al que llamamos Bob Wayne Shugart. Cuando el Sr. Chip y su esposa shirley lo conocieron se enamoraron de él. A veces lo cuidan y vamos a visitarlos cuando podemos. La última vez que estuvimos allí, el Sr. Chip dijo que quiere que le llamen 'pop'. Dice que es como su nieto. Así que tuvimos que buscar un nombre para su esposa. Decidimos el de Lolli. Así que ahora nosotros le decimos a Bob Wayne que vamos a ver a Lolli y Pop.

Estoy agradecido de que Lolli y Pop formen parte de la vida de mi hijo. Si aprende la mitad de las cosas del Sr. Chip de las que me enseñó a mí se convertirá en un gran hijo, hombre y padre.

Todos los días leo algo negativo de cómo las relaciones raciales están en su peor momento. No estoy de acuerdo y espero que este sea un mensaje de amor, positivo para muchas personas. Esta es sólo una historia de victoria en la pequeña Texas. Estoy seguro de que hay millones de historias similares en los Estados Unidos".