Sánchez asegura que el PSOE "representará" al movimiento del 15-M y trabajará para formar una "mayoría alternativa"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que la formación socialista se marca el reto de "representar" al movimiento del 15M y a todos aquellos ciudadanos que "hace seis años dijeron que nadie les representaba".

En el acto de cierre del 39 Congreso Federal del PSOE, en el que se ha proclamado la nueva ejecutiva federal del partido, Sánchez ha querido lanzar un llamamiento a "los que hace seis años en la Puerta del Sol se concentraron en el 15M diciendo que no nos representan".

"Les quiero decir que esa demanda de regeneración insatisfecha llegará. Los socialistas vamos a arremangarnos y trabajar juntos con ellos para un sistema libre de corrupción y una justicia libre de injerencias políticas", ha afirmado. "Estamos para representar a los que hace seis años dijeron que nadie los representaba".

Ha anunciado además que desde este domingo trabajará "sin descanso" para formar una "mayoría alternativa" progresista en el Congreso para acabar con la "etapa negra" del Gobierno del PP.

En ese objetivo, Sánchez promoverá en los próximos días un espacio de "coordinación parlamentaria" de las fuerzas progresistas para intentar desmantelar en el Congreso las leyes aprobadas por el PP e ir conformando esa mayoría alternativa al Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Quiero hacer una declaración solemne: solo competimos con el PP", ha afirmado en el mitin de clausura del 39 Congreso Federal del PP.

Sobre la cuestión catalana, Sánchez reivindicado una España "nación de naciones" que reconozca su plurinacionalidad en una reforma federal de la Constitución y que "quiere a Cataluña", ya que él mismo se ha definido como "a favor de España y del catalanismo".

"España no es inmovilista, no es ni Mariano Rajoy ni el PP. España no es insolidaria, no es anticatalana. España es plural y diversa, España es progresista, España es solidaria. España quiere a Cataluña, ¡digámoslo alto y claro!", ha afirmado.

Cargando contra el "engaño histórico" del independentismo y el "neocentralismo" del Gobierno del PP, Sánchez ha dejado claro que el PSOE "nunca estará al lado del independentismo ni apoyará el referéndum" y que su propuesta es la reforma federal como solución al conflicto: "Defendemos que España es una nación de naciones con una única soberanía, la del conjunto del pueblo español"

El líder del PSOE ha prometido derogar la reforma laboral, recuperar la negociación colectiva, elevar el salario mínimo y optar por la conciliación laboral. En su discurso de clausura en el 39 Congreso, Sánchez ha asegurado que frente a la amnistía fiscal su partido dirá "alto y claro" que hace falta "un sistema de primera", "quienes cobren más, paguen más y quienes defrauden empiecen a pagar lo que deben".

También ha dicho que el PSOE propondrá un debate serio sobre la renta básica y el impuesto negativo y mientras pondrán en marcha el ingreso mínimo para acabar con la pobreza.