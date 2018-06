Rufián pide a Rajoy que dimita y avisa al PSOE de que "echar a ladrones y a carceleros no es una opción, es una obligación"

Tensa sesión de control en el Congreso de los diputados el día previo a que el PSOE defienda su moción de censura contra Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo ha tenido que hacer frente, entre otros rifirrafes, al del diputado de ERC Gabriel Rufián que le ha pedido que dimita.

"En nombre de los precarios, exiliados, prefrentistas, pensionistas, encarcelados, apaleados, feministas. De todos aquellos que son decentes en este país: Dimita" ha espetado Rufián a Rajoy. El diputado independentistas ha argumentado que "los españoles que le votaron, cuando le votaron no sabían que su partido robaba, o al menos no lo sabían por una sentencia judicial".

El segundo mensaje de Rufián fue dirigido al PSOE: "Guárdense de aquellos barones, de aquellos que les dicen mejor con ladrones que con republicanos. A nosotros nos hace la misma gracia, la misma poca gracia, votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros, pero es que echar a ladrones y carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación".

Mariano Rajoy ha contestado a Rufián que no va a "competir con usted señor Rufián en buen gusto, en mesura y en moderación que son fiel reflejo de las palabras que acabamos de escucharle a usted. La sentencia no condena al Gobierno de España, la sentencia no condena al PP y la sentencia no condena a nadie que en este momento sea militante del PP".