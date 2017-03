Rivera avanza que Ciudadanos se reunirá con PSOE y Podemos para impulsar la limitación de mandatos y acabar con los aforamientos

El pacto con Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy puede peligrar después de que el Partido Popular no cumpla algunas de las exigencias que el partido de Albert Rivera hizo.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo señaló que su partido firmó las exigencias preliminares del acuerdo de investidura con Ciudadanos porque se trataba de "lentejas, (o las comes o las dejas)", y de no haberlo hecho era imposible garantizar la gobernabilidad.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que no habrá 'divorcio' porque su partido nunca se 'casó' con el PP y subraya que ya aseguró en el Congreso de los Diputados de que no se "fiaba" de Rajoy porque es una persona "conservadora e inmovilista que tapa la corrupción de su partido" y asegura que ellos sabían que al PP le costaría llevar a cabo las propuestas de Ciudadanos.

"Puedes ponerte duro cuando tienes mayoría para blindar algo, pero cuando no la tienes es un poco absurdo"

Por ello, explica que decidieron "poner en marcha la legislatura intentando convencer al PP" de que cumpliera las exigencias de Ciudadanos y ha avanzado que ya tienen prevista una reunión con el PSOE y Podemos la próxima semana para hablar de este tema porque "Ciudadanos va a sumar una mayoría para limitar los mandatos, limitar los aforamientos o poner la comisión en marcha" porque, según Rivera "el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y todavía no se ha enterado".

Rivera asegura que seguirá buscando mayorías si Mariano Rajoy y su partido no cumplen el pacto y critica que el Partido Popular no esté cumpliendo lo acordado, además de estar haciendo "lo contrario de lo que piensan muchos de sus votantes".

Preguntado sobre qué pensarán los votantes de Ciudadanos, a quienes en campaña les prometieron que serían el "látigo de la corrupción", después de los primeros meses de Gobierno del PP, Rivera asegura que "lo van a hacer" y añade que no pretende que Rajoy luche contra la corrupción.

"Si Rajoy no quiere sumarse, hay casi 200 escaños alternativos que lo van a sacar adelante"

"Yo me comprometí a llevar estas reformas: la ley anticorrupción, estamos hablando con PSOE y Podemos sobre la comisión", pero insiste en que "si Rajoy no quiere sumarse a eso, hay casi 200 escaños alternativos que lo van a sacar adelante" y subraya que "nuestros votantes nos votaron para esto".

Sobre las declaraciones del portavoz en el Congreso del Partido Popular, Rafael Hernando, quien decía en una entrevista en Onda Cero que "el acuerdo con Ciudadanos se va a cumplir, pero hay asuntos que no se pueden llevar a cabo de forma unilateral" y añadía que no se podían solapar varias comisiones de investigación, Albert Rivera asegura que "no hay ningún acuerdo que diga que no se puede trabajar a la vez la comisión de las cajas y la de Bárcenas" y está seguro de que contará con el apoyo del PSOE y de Podemos para ponerla en marcha "aunque Rajoy no quiera".

Rivera se pregunta por qué Rajoy no suscribe esta medida sobre la comisión de investigación si estaba incluida en el pacto que firmaron, pero insiste en que pese a que el Partido Popular la rechace, el resto de grupos sí la suscribe, por lo que considera que "puedes ponerte duro cuando tienes mayoría para blindar algo, pero cuando no la tienes es un poco absurdo".

El PP tiene una crisis interna en Murcia y parece que quieren proteger la corrupción

Preguntado sobre la situación del presidente de Murcia, que según el diario La Razón reiterará este miércoles a Ciudadanos que no dimitirá, Rivera se pregunta "¿qué no sabrá Pedro Antonio Sánchez de Rajoy y de la financiación del PP para que sea inamovible y le protejan?" y añade "¿el PP no tiene otro presidente que no esté imputado".

Rivera explica que su partido no pide el cambio de gobierno, sino que buscan que el Partido Popular ponga otro candidato, por lo que explica que de no hacerse así se buscarán "alternativas".

El líder de Ciudadanos asegura que en Murcia se han aprobado los presupuestos y se están llevando a cabo otras medidas, por lo que considera que esta comunidad "no tiene que ser noticia por la imputación de su presidente", pero si "el PP tiene una crisis interna allí y parece que quieren proteger la corrupción, tendremos que buscar una alternativa".

"Si hubiera mayoría del PP, Soria estaría en el Banco Mundial"

Sobre la declaración del fiscal general del Estado en el Congreso de los Diputados sobre la destitución de varios fiscales, entre ellos el que investigaba al presidente de Murcia, Rivera asegura estar más preocupado por las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien según Rivera dijo "cuáles eran los fiscales buenos y los malos" y critica que teniendo en cuenta su cargo, no puede hacer estas declaraciones porque se debe mantener la independencia judicial.

Por ello, Rivera insiste en que "estamos preparando una propuesta de reforma del Tribunal Constitucional" y confiesa que "el anterior fiscal (Torres Dulce) dimitió porque no quería intromisiones políticas".

Sobre el asunto del exministro de Industria José Manuel Soria, de quien se ha probado que ha cometido un delito de cohecho y a quien le invitaron a un hotel de lujo siendo ministro de Turismo, Albert Rivera responde que "si hubiera mayoría del PP, Soria estaría en el Banco Mundial" pero cree que "gracias a que no tienen mayoría absoluta tuvieron que quitarle".