La ministra de Vivienda visitó una de las empresas investigadas en el caso koldo

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó el pasado mes de octubre la promoción de VPO de Ripagaina 46 en Pamplona que fue construida por la UTE Acciona-Servinabar 2000 SL por adjudicación del Gobierno de María Chivite y que investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco del caso Santos Cerdán.

En una información publicada este sábado por okdiario y que aporta además una fotografía, se ve a la titular de Vivienda con el número dos de una de las empresas que presuntamente pagó comisiones a la trama. Servinabar 2000 SLes la empresa vinculada a Santos Cerdán, a través del empresario Antxon Alonso. En la imagen se encuentran también la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, la directora general de Vivienda, Elga Molina, y el director gerente de Nasuvinsa (la empresa regional de Vivienda), Javier Burón.

La presencia de Isabel Rodríguez se debe a que esta promoción contó con financiación de fondos europeos Next Generation gestionados por el Gobierno, lo que relaciona directamente al Ejecutivo con la trama conformada por dos ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el ex asesor del ex ministro de Fomento, Koldo García.

El pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno, el propio Sánchez negó que esta trama de corrupción afecte al Ejecutivo y defendió la limpieza del mismo en el Congreso de los Diputados en respuesta a la pregunta que le dirigió el presidente de Vox.

Santiago Abascal le exigió que ofreciera alguna "aproximación del dinero que han robado a los españoles las distintas tramas que le rodean".

Según informe UCO

A través de una escritura hallada por la UCO en el registro del domicilio de Antxon Alonso en Elorrio (Vizcaya), Santos Cerdán habría tenido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 SL, la empresa constructora beneficiada por el Gobierno navarro con contratos millonarios. Se incluyen aquí dos promociones de VPO -una de ella es la de Ripagaina 46- y la duplicación del túnel de Velate, entre otras actuaciones.

Por su parte, Antxon Alonso ha emitido un comunicado en el que sostiene que "Santos Cerdán no ha sido nunca ni es socio" suyo en Servinabar 2000 SL.

