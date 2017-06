Hernando, a Iglesias: "No deja de ser pretencioso y arrogante pretender ser presidente del Gobierno habiendo quedado tercero"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "respeto" para los votantes del PP y ha alertado de que "lo que menos necesita España" es su "sectarismo" porque España "vuelve a ir bien" frente a una moción de censura que sólo se ha presentado por "intereses particulares".

En su intervención en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Hernando ha acusado a Podemos de no soportar la realidad y los hechos y por eso emplean la "demagogia" y la "mentira" para atacar al Gobierno con esta iniciativa que no tenía posibilidades de prosperar.

"Esta moción de censura es un nuevo 'numerito' del circo podemita y un 'numerito' bastante aburrido, por cierto", ha bromeado Hernando, que ha calificado el discurso ayer de Iglesias, de casi tres horas de duración, de "tortura".

La moción de censura, ha advertido, es algo "más serio" que lo que ha hecho Iglesias estos dos días, entre otras cosas porque quien la presente debe ser una oposición "preparada" para asumir el poder. "Y eso está en las antípodas de usted y sus propuestas".

Ha acusado a Iglesias de no haber sido capaz "de presentar una alternativa" después de que las urnas le colocaran "como tercera fuerza parlamentaria". "No deja de ser pretencioso y arrogante pretender ser Presidente del Gobierno habiendo quedado tercero", le ha espetado.

También ha tenido un reproche para el segundo partido más votado, el PSOE, al que al final de su discurso ha pedido que "no se arroje en brazos" de Podemos. "El tercero quiere ser líder y el que tiene que demostrar que lo es desertó del Congreso y ahora es líder asambleario", ha señalado Hernando de Iglesias y del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ha pedido además a los socialistas que se posicionen con claridad tras reprocharles su abstención en esta moción, con la que parecen sugerir que Iglesias, ha advertido, sea considerado líder de la oposición. "Tienen que decidir qué hacer y si quieren seguir instalados en el no o crear una oposición constructiva, como parecía que había en los últimos meses", ha apostillado.

Además, ha respondido a todas las acusaciones de corrupción hacia el PP que Podemos ha hecho estos días subrayando que el Gobierno del PP es "honrado, decente y honesto". "Lo es el Gobierno, su presidente, este grupo y mi partido. Le pido un poco más de respeto para todos los votantes que nos han votado", ha añadido.

Tras insistir en que son el partido que más medidas contra la corrupción ha impulsado, Hernando también ha criticado al PSOE en este asunto. Y ha vuelto a advertir al portavoz socialista, José Luis Ábalos, de que en materia de corrupción, el POSE "lecciones, las justas".

Hernando ha asegurado que "no hay nada más vil" que "ponerse al servicio" de otros países, en concreto Venezuela e Irán, como ha acusado de hacer al líder de Podemos, Pablo Iglesias, además de dejarse "comprar" por estos dos países. "No hay peor corrupción ni más vil ni antipatriota" que implique la propia nacionalidad como "moneda", ha insistido.

Siguiendo con esta línea, ha señalado que siempre perseguirá a Iglesias el hecho de que dirigentes de su partido se hayan dejado "corromper" por el chavismo y hayan actuado como "mercenarios" del régimen de Nicolás Maduro. "¿Qué es eso de que no les compra nadie si les han comprado hasta los de Irán, que están relacionados con el terrorismo?", ha acusado Hernando, afirmando que este país financia sus programas de La Tuerka o Fort Apache.

Tras estos ataques, Hernando ha preguntado al secretario general de Podemos a qué espera para "condenar" los más de sesenta asesinatos de las últimas semanas en Venezuela y a denunciar el "apoyo tácito" que presta Irán al terrorismo o la situación que sufren las mujeres en este Estado musulmán.

Réplica a Pablo Iglesias

Tras nombrar casos judiciales que presuntamente salpican a miembros de Unidos Podemos y supuestos apoyos a países no democráticos, Hernando le ha pedido a Iglesias no le dé clases de honradez: "El PP no roba a los ciudadanos; nosotros somos gente honrada. Ya está bien, señor Iglesias".

"No le diré que Montero estuvo mejor que usted porque a saber lo que provoco en esa relación", le ha dicho Hernando a Iglesias, palabras de las que ha tenido que retractarse tras la agitación de la Cámara.