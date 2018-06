El PNV no aclara cuál será su voto en la moción de censura contra Rajoy pero duda de que a Sánchez le interese su apoyo

El PNV no avanza cuál será su voto en la moción de censura que encabeza el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero duda de que el socialista tenga interés en su apoyo.

En los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, no ha querido desvelar si respaldarán o no a Sánchez porque antes quieren que desvele las "muchas incógnitas" que existen en torno a su candidatura. "No sabe cuándo quiere disolver, ni qué cosillas quiere arreglar ni con quién quiere arreglarlas, ni con qué mayorías cuenta, ni qué ideas tiene sobre Euskadi, ni qué solución tiene para la situación tan compleja que hay en Cataluña, ha enumerado. Es una auténtica incógnita".

Por ello, el nacionalista vasco ha subrayado que su partido ya tomará una decisión sobre la moción pero ha recalcado que antes debe ser el PSOE y, en concreto, su líder quien exponga primero su programa. "Y después ya hablaremos", ha reiterado.

No obstante, de entrada Esteban ha expresado sus dudas de que realmente Sánchez tenga interés en contar con el voto del PNV porque ni siquiera les ha llamado. En todo caso, ha recalcado que el PNV escuchará el discurso del candidato a suceder a Rajoy para ver si resuelve las mencionadas "incógnitas".