Maza: "La posibilidad de que se pida prisión para Puigdemont por malversación está abierta"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha hablado en Onda Cero sobre qué acciones seguirá emprendiendo el Estado para detener el referéndum del 1-O.

También ha explicado las consecuencias que tiene el delito de sedición si se realiza el referéndum del 1-O en Cataluña y asegura que la Fiscalía está convencida de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha perseverado en la desobediencia. El fiscal general justifica la tuleta a los Mossos y dice que "la ley dice que son los cuerpos nacionales quienes coordinan este tipo de dispositivos".

El Fiscal ha afirmado que "legalmente la Fiscalia podría solicitar la detención de Carles Puigdemont, "sería por el delito de malversación, pero no significa que se pida".

"El delito de sedición pasa por lo tumultuario y el delito de rebelión requiere violencia"

Maza asegura que "la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación".

El Fiscal recuerda que "presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, no querella, por un delito tan grave de sedición. Estamos ante un supuesto en el cual se pretende separar parte del territorio nacional de nuestra integridad y de la unidad de nuestra patria, y se pretende por unos medios que ya han alcanzado un nivel tumultuario".

Maza afirma que "los Mossos no tienen los recursos suficientes para garantizar la seguridad ellos solos el 1 de octubre. Es normal que se coordinen con Policía y la Guardia Civil", aclara. Además, responde a las críticas por la acción Estado: "No hay desproporción. Al revés. Nos esforzamos por no ir más allá de la ley".