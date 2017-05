Maroto, sobre el PSOE: "Está roto en dos, uno quiere ser más 'podemita' que Podemos y otra recuperar la socialdemocracia"

Con la intención de no interferir en las primarias socialistas, pero con las ideas claras de quién es el precandidato que menos gusta al PP, Javier Maroto ha tomado Un café con Susanna Griso.

Maroto argumenta su defensa velada a Susana Díaz alegando que a ella "no le escuchamos decir una cosa y la contraria sistemáticamente, a Susana Díaz no le encontramos un perfil que trata de competir por la izquierda con Podemos y es una idea distinta de la que nosotros defendemos, pero se le entiende. Es una candidata que explica lo que quiere, quiere una socialdemocracia fuerte, pero la manera que ella entiende de recuperar la socialdemocracia no es hacerse de Podemos".

Sin embargo, su análisis sobre Pedro Sánchez es más incisivo. Maroto opina que si Sánchez quiere ser futuro debería cambiar de discurso. Y es que el exsecretario general del PSOE justo antes de entregar las firmas que apoyan su candidatura en Ferraz afirmaba en Espejo Público que "en política no hay que descartar nada" a la hora de referirse a si hablaría con Podemos sobre la moción de censura que propone la formación morada contra Mariano Rajoy.

"Suena un poco a todo ese lío que montaron entre Pedro Sánchez y Podemos desde el 20 de diciembre hasta el 26 de junio. Esta especie de primero 'sí' y luego 'no' a ver quién de los dos es más radical, más de izquierdas, a ver quién lidera la oposición. Suena un poco a lo que no funcionó y si no funcionó entonces, no sé por qué tiene que funcionar ahora".

"Me duele que se piense que se ha hecho una negociación de votos a cambio de dinero"

Maroto no se anda con medias tintas a la hora de afirmar que el PSOE está "roto en dos ideológicamente. Una parte quiere ser más 'podemita' que Podemos y la otra pretende recueperar la socialdemocracia. Además añade: "Yo deseo que el PSOE o la socialdemocracia vuelva a ser una partido importante" y señala la importancia de que "la alternativa al PP no sea Podemos sino que sea una socialdemocracia que tenga un discurso propio, que rivalice y que en ocasiones pueda llegar al Gobierno".

El PP saca adelante el primer trámite de los Presupuestos

Este jueves fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado 2017 en una triple votación que se saldó con un empate gracias al apoyo del PNV.

Preguntado por las voces críticas al Cupo vasco, Maroto ha manifestado no estar "encantado" porque ve "que no se está explicando bien qué es el cupo".

"El sistema de financiación de Navarra y País vasco no es mejor ni peor, es simplemente diferente. El Cupo simplemente es la liquidación que se produce entre la CCAA y el Estado fruto de lo que es el reparto de competencias. La realidad es que la competencia y la financiación autonómica ha ido variando en el tiempo y desde el año 2007 no se había corregido al alza o a la baja esa liquidación".

Maroto se ha lamentado de la interpretación que se ha dado a esta negociación: "Me duele que se piense que se ha hecho una negociación de votos a cambio de dinero".

Últimos casos de corrupción

Javier Maroto siempre ha sido una voz crítica con la corrupción en el partido que fuera. El vicesecretario sectorial del PP ha manifestado que "lo que sucedió en el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar ¡y vaya si se ha cambiado! la manera en la que el PP reacciona cuando encuentra esto".

Maroto reprocha a Jesús Gómez que lo que él hubiera hecho: "Si tengo la constancia de que alguien la ha hecho no voy a contarselo a otro compañero, me voy al juez: eso es lo que ha hecho Cifuentes". Además ha ensalzado la valentía de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Cristina Cifuentes ha hecho muy bien en no tapar ni a éste ni a ningún otro. Afortunadamente hay muchos valientes en el PP. Denunciar dentro de la propia casa es un paso en la buena dirección".