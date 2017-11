Iceta, sobre si haría presidenta a Marta Rovira: "No puedo hacer presidenta a una persona que quiere la independencia"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera que la propuesta de Marta Rovira como candidata a la presidencia "es una apuesta por una persona claramente independentista y que no se plantea otro objetivo". "Yo no puedo hacer presidenta a una persona que quiere la independencia", ha recalcado.

En una entrevista en Espejo Público, Iceta desconoce si Oriol Junqueras tenía pensada esta propuesta desde hace tiempo o lo ha hecho porque "piensa que no va a poder salir en libertad para hacer la campaña".

Al ser preguntado por las declaraciones de PP y Ciudadanos, que no se creen Iceta no vaya a pactar con Colau y ERC, el candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC se ha preguntado por su propuesta en las elecciones ya que "lo único que dicen es 'no queremos la independencia y no nos fiamos de Iceta'".

Tras las declaraciones de Carles Puigdemont, que asegura que con la DUI buscaba el diálogo, Iceta señala que "esto es buscar excusas para la mucha gente que le sigue". "Puigdemont había decidido convocar elecciones pero luego cambió su decisión porque en el mundo independentista, la parte más radical, le dijo que no era el camino", ha indicado.

Iceta ha desvelado que Puigdemont dijo que "sería temerario declarar la independencia sin tenerlo preparado", por lo que critica que la justificación más grave de los independentistas sea ahora "la de aceptar que no tienen mayoría". ¿Pretendían imponer la oponión de una minoría a la mayoría?, se pregunta el líder del PSC.

El candidato a la presidencia de la Generalitat considera que si Ada Colau no está a favor del artículo 155, "que se declarase la independnecia no le debía parecer tan mal". "Ha cambiado de bando, se está preparando un pacto con los independentistas", ha señalado.

Por último, en todo de broma, Iceta ha reconocido que suele decir a Ramón Espadaler, de Units per Avançar, que para purgar sus "pecados trabajará para que un gay sea presidente". Iceta asegura que "en unas elecciones normales, Units per Avançar presentaría su candidatura y tendría su programa".