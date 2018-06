Cospedal: "Una parte de mi pensó que podía ser que hubiera llegado el tiempo de dejar el ámbito político"

María Dolores de Cospedal ha reconocido tomando 'un café con Susanna' que tras la montaña rusa que ha vivido el PP en el último mes se planteó dejar la política.

La semana previa a que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo anunciase que renunciaba a competir en la carrera por la presidencia del PP "una parte de mí pensó que podía ser que hubiera llegado el tiempo de dedicarme ya a otra actividad y dejar el ámbito político. La otra parte de mí es la de una persona que vive con pasión la política, el PP es algo fundamental en mi vida. Cuando Alberto Núñez Feijóo tomó una decisión y, después de tener una conversación con él, yo pensé que tenía que dar este paso" de presentarse a las primarias.

De Cospedal ha defendido que se ha decidido "por sentido de la responsabilidad y creo que por sentido del deber" y ha rechazado hablar de lo que ocurrirá en el futuro de cara a si el elegido presidente del partido será también el candidato a las elecciones. "Hoy estamos en un proceso de relevo en el ámbito de presidencia del PP, lo primero es antes, y lo primero es la presidencia del partido".

Soraya Saénz de Santamaría explicó en Espejo Público que tanto ella como Feijóo eran según las encuestas los mejor posicionados de cara a unas próximas elecciones. Cospedal no ha querido contestar aunque sí ha lanzado un mensaje: "No voy a entrar en una polémica sobre un tema de encuestas. Con toda humildad yo sí me he presentado a elecciones como cabeza de lista en tres ocasiones y he ganado con mayoría absoluta".

Precisamente preguntada por la presunta rivalidad que hay entre la candidata Cospedal y la candidata Santamaría, la primera ha sentenciado que ella no ha "hecho un reproche a nadie, ni voy a hacer un reproche a ninguno de mis compañeros".