Antidisturbios cargan contra un grupo de taxistas que intentaban derribar las vallas que protegían al Congreso

España amanece este miércoles sin taxis en las calles por un paro de 24 horas convocado por las asociaciones del gremio en contra la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que intermedian Cabify o Uber.

Desde las 06.00 horas montarse en un taxi es tarea imposible en las grandes ciudades, excepto para los servicios en hospitales, urgencias, aeropuertos y estaciones. Fedetaxi, la Asociación Caracol, Antaxi, Elite Taxi (FETE) y Plataforma TNT confían en que el 100% del colectivo se detenga hasta las 06.00 horas del jueves.

Además, desde las 11.00 horas estas asociaciones han convocado en Madrid una manifestación, que podría congregar a más de 20.000 personas en una marcha que comenzará en la glorieta de Atocha y concluirá dos horas después en la plaza de Neptuno, próxima al Congreso de los Diputados. Más de 20 taxis de época abrirán la marcha como expresión de la solicitud de mayores medidas proteccionistas ante la irrupción de servicios como Uber o Cabify, las plataformas que ponen en contacto a usuarios con chóferes que conducen vehículos con la pegatina VTC en el cristal trasero.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, han tenido que cargar este mediodía contra un grupo de manifestantes que ha intentado derribar las vallas al final de la carrera de San Jerónimo que separaban la zona de manifestación en Neptuno del Congreso.

La carga se ha producido cuando un nutrido grupo de manifestantes ha lanzado bombas de humo y ha zarandeado las vallas que protegían la entrada al Congreso. En ese momento, un grupo de antidisturbios ha creado un cinturón de seguridad para proteger el perímetro, aunque ha tenido que ceder algunos metros.

Instantes después, otro grupo de antidisturbios ha entrado a la calle desde el paseo del Prado y ha cargado en lateral desde la acera, generando una avalancha. Tras la actuación policial, los manifestantes han increpado a los antidisturbios y han coreado 'somos taxistas, no terroristas' mientras un 'speaker' subido a un camión con altavoces ha gritado por megafonía que no se van a ir hasta que haya soluciones. "¡Queremos que nos vean, no nos van a mover de aquí!", ha gritado, y después ha puesto música épica de fondo.

Retenciones de hasta 14 km en Madrid

La huelga general ha provocado desde primera hora de la mañana retenciones en las entradas a Madrid, con hasta 14 kilómetros de atasco en la A-6, han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde primera hora de la mañana, sobre las 6.30 horas, han comenzado las concentraciones en todos los accesos, afectando a la A-6, a la A-1 o a la A-3, siendo la A-42 la última afectada. Sobre las 9 horas, los taxis, que provienen de todos los puntos de España para la manifestación de las 12 horas, ya se encuentran en el interior de la ciudad. D

De hecho, las calles más céntricas o las estaciones de Atocha y Méndez Alvaro, aunque se encuentran con taxis sin servicio, sí que dejan una estampa poco habitual en la ciudad de Madrid porque se puede observar vehículos de otras localidades, como los de Barcelona, con sus tradicionales colores negro y amarillo.

Manifestación del taxi en Madrid | EFE

Desconcierto en El Prat ante la falta de taxis

La inmensa mayoría de taxistas del área de Barcelona secunda la huelga de 24 horas convocada por las asociaciones del sector, que se visualiza en puntos neurálgicos como el aeropuerto de El Prat o la estación de Sants.

Los turistas que han aterrizado en las primeras horas de esta mañana en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat han recibido con desconcierto la noticia de que no hay taxis disponibles para desplazarse hasta la capital catalana debido a la huelga de taxis, que ha empezado a las 6 horas.

Así, enseguida se han vaciado las parrillas de taxis de las terminales T1 y T2 del aeropuerto barcelonés, donde solo se han quedado algunos taxis de "servicios mínimos", que darán servicio a personas mayores o con dificultades de movilidad.

Protesta contra las VTC

La legislación vigente contempla que por cada 30 licencias de taxi pueda coexistir una de VTC. Sin embargo, los taxistas insisten en que ese ratio se ha vulnerado. Incluso, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que permitirá 80 nuevas concesiones de licencias VTC, creen que en los próximos meses podrían circular 10.000 coches más con pegatina VTC y "poner aún más en peligro" el marco legal.

Los taxistas claman a las administraciones por un mayor control sobre esta actividad competidora. Se quejan de sus precios más bajos que rompen el mercado, de eludir las obligaciones fiscales, de una falta de seguridad, de intrusismo y de prácticas ilegales en la recogida de viajeros, entre otras cuestiones.

Uber y Cabify, en cambio, mostraron su satisfacción por la decisión del Supremo y dijeron que favorece a los ciudadanos y a su derecho a elegir entre diferentes alternativas de movilidad. El Gobierno, por medio del Ministerio de Fomento, ha intentado calmar los ánimos de gremio de taxistas por medio de un nuevo real decreto que regule la actividad VTC y evite el fraude y la especulación. La norma podría ver la luz a finales de año. No obstante, para los taxistas el contenido del real decreto es insuficiente.

Tanto, que no ha evitado la séptima movilización masiva en lo que va de año para exigir un mayor control de los VTC por las calles. Fedetaxi y la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid han condenado y rechazado cualquier acto violento que se produzca en nombre del taxi con motivo de la manifestación convocada en Madrid por este colectivo.

Los conductores de Uber han decidido por razones de seguridad no conectarse a los usuarios en el área de la manifestación en Madrid y las calles aledañas mientras dure la protesta, aunque funcionarán con normalidad en el resto de la capital durante toda la jornada. Cabify ha comunicado que operará, a su vez, con restricciones y no en todas las franjas horarias.

Unauto VTC, la asociación mayoritaria en la actividad de VTC, ha pedido que se cumpla la ley para que este colectivo pueda operar "sin estar sometido al acoso y la violencia perpetrada por ciertos sectores radicales" del sector del taxi.

El presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha rechazado que las VTC estén en situación de ilegalidad y ha dicho que el objetivo de los sectores más radicales del ámbito del taxi es expulsarles del mercado y "mantener así su monopolio".